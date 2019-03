Incluso con pasaporte americano, tendrás que pedir autorización para viajar a Europa

El pasaporte de Estados Unidos, considerado uno de los más poderosos del mundo, ya no será suficiente para entrar a Europa de vacaciones, incluso si la estadía es corta.

Los ciudadanos norteamericanos que quieran viajar a las 26 naciones que componen el espacio Schengen tendrán que inscribirse en un sistema electrónico de información y obtener autorización de viaje, anunció la Unión Europea el viernes.

A partir del 1ro. de enero del 2021, los estadounidenses no dispondrán del libre acceso para ingresar a las naciones de la UE sin necesidad de permiso. Esto incluye destinos favoritos como Francia, España, Italia, Grecia y Portugal, entre otros.

Actualmente, los titulares del pasaporte americano, al igual que personas de otras 60 nacionalidades, pueden viajar a Europa sin autorización por un máximo plazo de 90 días, ya sea por motivos de turismo o negocios.

Pero, después de esa fecha, necesitarán obtener una autorización de viaje a través de un Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV) que busca reforzar los controles de seguridad de las personas que viajan exentos de visado a la UE, según las autoridades europeas.

Para obtener la autorización SEIAV —cuya validez de viaje será de tres años o hasta la fecha de expiración del pasaporte— los viajeros tendrán que llenar una solicitud en línea que demorará unos 10 minutos en completarse y hacer un pago electrónico de 7 euros, casi $8.

“Una vez se confirme la recepción del pago, se iniciará el proceso de evaluación automatizado. La gran mayoría de los solicitantes (se espera que más del 95 por ciento de ellos) recibirán una aprobación automatizada, que se les comunicará en cuestión de minutos tras el pago”, señaló la Unión Europea.

De cierta forma, SEIAV es parecido al Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje de a Estados Unidos (ESTA) que los viajeros deben obtener si califican bajo el Visa Waiver Program. Este programa de exención de visas cubre a todos los países de la EU con excepción de los ciudadanos de Chipre, Polonia, Croacia, Bulgaria y Rumania, a quienes se les exige visado.

La UE exige tratamiento igualitario para todos los estados miembros. No obstante, la Comisión había decidido previamente no imponer visas a los estadounidenses siempre y cuando Estados Unidos no imponga una visa a los viajeros europeos.

Algunos países de las Américas que necesitarán una autorización de viaje SEIAV para ir a Europa como turistas son: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú y Venezuela, entre otros.