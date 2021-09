Willy Chirino agradeció al presidente de Uruguay por defender ‘al oprimido pueblo cubano’

El cantante cubano, Willy Chirino envió un mensaje de agradecimiento al presidente uruguayo Luis Lacalle Pou por su intervención en favor de los derechos humanos en Cuba en la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), recién celebrada en México.

“Gracias presidente Luis Lacalle Pou por defender al oprimido pueblo cubano”, expuso el artista en su perfil de Twitter, con el video de la confrontación que tuvo lugar en la cumbre, entre el presidente Lacalle y el gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel.

“Cuando uno ve que en países no hay una democracia plena, que no se respeta la separación de poderes. Cuando desde el poder se usa el aparato represor para acallar las propuestas. Cuando se encarcela a opositores. Cuando no se respetan los derechos humanos… Nosotros, en esta voz, tranquila pero firme, debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela”, dijo el presidente uruguayo durante su primera intervención en la cumbre.

El mandatario cubano refutó estas palabras y argumentó que acusar al gobierno de Cuba como una dictadura es una muestra de “desconocimiento de la realidad”.

Noticias de Cuba Reciba el boletín más completo y creíble de noticias, reportajes y columnas de opinión sobre Cuba. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

“El coraje y la libertad del pueblo cubano se han demostrado durante seis décadas ante la agresión y el bloqueo de Estados Unidos, obstáculo fundamental para avanzar en nuestro desarrollo y que el presidente Lacalle no mencionó”, afirmó el presidente cubano.

“Escuche usted a su pueblo que recogió más de 700.000 firmas contra la ley urgente que usted impuso y que cambió las condiciones para ajustar precios de combustibles, desalojos, disminuir el rol de las empresas públicas y modificar el proceso penal; en realidad un paquetazo neoliberal”.

El presidente uruguayo volvió a pedir la palabra y respondió que “el presidente de Cuba utiliza argumentos de mi nación, que no comparto y no son ciertos. Sí hay algo que es cierto: en mi país por suerte la oposición puede juntar firmas y tiene resortes democráticos para quejarse. Esa es la gran diferencia con el régimen cubano”.

“Quiero citar simplemente una canción muy linda que quienes la cantan se sienten oprimido por el gobierno. Que no siga corriendo la sangre, por querer pensar diferente, ¿quién le dijo que Cuba es de ustedes? Si Cuba es de toda mi gente (fragmento de la canción Patria y vida)”, concluyó el mandatario uruguayo.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

Chirino se sumó a las numerosas reacciones de apoyo de exiliados cubanos alrededor del mundo.

En la mañana de ayer, cubanos residentes en Uruguay se manifestaron en Montevideo para agradecer la solidaridad del presidente de ese país por haber expuesto en plena cumbre el carácter dictatorial y represivo del régimen cubano.

El reguetonero cubano, el Chacal, también reaccionó a través de su perfil de Instagram al careo que tuvo lugar entre ambos mandatarios.

“Te barrieron Díaz-Canel. Me alegra mucho que sientas por un momento lo mismo que siente Cuba, opresión y abuso. Te dijeron la verdad en la cara”, expuso el artista.

Cabe mencionar, que Chirino también agradeció a través de su perfil de Twitter al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, “por defender la democracia en toda América”.

“Ese futuro común solo se construye a través de la libertad de nuestros ciudadanos para abrir nuevos mercados, para comerciar, soñar y crecer juntos en una plena democracia, en libertad, donde existan elecciones transparentes sin ninguna duda, donde se respete la libertad de expresión, los derechos humanos y las libertades políticas de los opositores a nuestros gobiernos”, dijo el mandatario ecuatoriano, quien coincidentemente se encontraba sentado al lado de Díaz-Canel.

Puedes seguirme en Facebook y Twitter. ¿Sabías que ahora puedes recibir las noticias de Cuba por Telegram? Descubre nuestro canal aquí. Envíanos un WhatsApp con la palabra Cuba al +1 (305) 496-4199 para suscribirte a la lista de difusión o inscríbete gratuitamente para recibir un resumen diario en nuestro newsletter.

Esta historia fue publicada originalmente el 20 de septiembre de 2021 11:32 am.