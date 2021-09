Le ponen fin a la polémica de Orishas, ex mánager del Ruzzo y Roldán pide disculpas a Yotuel

José María Canal quien aseguraba ser mánager de los ex integrantes de la agrupación Orishas, Ruzzo y Roldán, le pidió disculpas a Yotuel Romero por las duras acusaciones que realizó contra el cantante cubano meses atrás.

En una entrevista con el youtuber cubano Adrián Fernández, Canal dijo que las acusaciones que él vertió sobre Romero, basándose en lo que le decían sus ex representados, fueron falsas y se fue dando cuenta de esto con el paso de los meses.

“Yo ahora mismo me siento estafado, me siento engañando y me siento en la obligación y el deber de pedirle disculpas a Yotuel Romero”, agregó.

Canal dijo que él se iba a poner en disposición de los abogados de Romero para “poner en su sitio” a Roldán y al Ruzzo y así no vuelvan “ni a faltar el respeto ni a dañar la imagen de nadie”.

En la entrevista, Canal también confirmó que dejó de ser mánager del Ruzzo y Roldán la semana pasada ya que según él los dos artistas nunca fueron sinceros ni profesionales, y tampoco salieron a aclarar todas las interrogantes de si “la canción que sacaron era para contrarrestar ‘Patria y Vida’ de Yotuel” o “si apoyaban al régimen que ahora mismo rige en Cuba”.

“Obviamente siempre me daban largas, (…), y yo era la persona que se estaba involucrando y la que podía acabar teniendo problemas”, expuso. “Entonces te vas dando cuenta de que estos dos individuos lo único que hacen es involucrar a la gente en su verdad, no la verdad del tema”.

El empresario también dijo sobre la polémica de si Roldán y el Russo tienen relaciones con la seguridad del estado cubano, que él no tiene nada que ver con eso, pero no puede garantizar lo mismo por parte de los artistas.

Meses atrás en otra entrevista con Adrián Fernández, Canal informó que planeaba una demanda por más de $1 millón y enumeró varias razones que sustentaban el litigio legal. Canal dijo que Romero mantenía los derechos legales sobre el nombre del grupo y que hacía negocios sin informarle a sus compañeros del grupo.

También afirmó que cuando ellos realizaban conciertos juntos, Yotuel solo les pagaba a los otros integrantes 192 euros por concierto, los cuales, según dijo, dejaban más de 40,000 euros, y agregó que su compañía había recibido mensajes amenazantes de parte de Romero y Chancleta Récord por beneficiarse del nombre “Orishas”.

Por su parte, Yotuel Romero expuso que le molestó que se hicieran esas acusaciones sobre su figura ya que él ha sido la persona que “más” ha ayudado a que Ruzzo y Roldán se recompusieran como personas y volvieran a lograr sus sueños en la banda y volvieran hacer música.

“Creo mucho en dios, creo mucho en que a la gente buena le pasan cosas buenas, y al final, la verdad, aunque demore, cuando sale hace que la mentira se quede chiquita y ridícula”, comentó.

