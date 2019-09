Este cubano se va a calentar Londres en pleno otoño en busca de su Golden Ticket

Londres puede ser muy fría en otoño, pero Hairon Socarrás espera darle un poco de calor a la ciudad con su actuación en el torneo Golden Ticket que comenzará el 4 de octubre con algunos de los mejores pesos plumas del planeta.

Entre bolsas parciales y bonos por actuación el ganador se llevaría una bolsa superior a los $500,000, pero por encima de todo un contrato garantizado de dos años y cinco peleas -con bolsas de seis cifras- con MTK, una de las promotoras más importantes del momento.

Pero lo más importante es que el Golden Ticket le permitirá pasar página de lo sucedido contra Shakur Stevenson, cuando preocupaciones con las pruebas antidopaje llevaron a que se cancelara un choque esperado por muchos. Ahora, asegura el cubano, no habrá excusa.

¿Cómo contemplas este torneo?

“Me siento súper contento, alcanzando el ciento por ciento, porque sabemos que vamos a la casa de ellos, pero eso no me asusta. Al contrario, es un reto que estoy tomando con las manos abiertas. Voy con todo a Inglaterra a poner en alto mi nombre en el boxeo’‘.

Eres el único latino entre siete ingleses, ¿te sientes solo?

“Para nada, creo que es algo bueno, que te miren como algo diferente. Será un orgullo representar a todos los latinos en el torneo. Voy a dar lo mejor de mí, para que lo diferente sea lo mejor’‘.

Evidentemente, MTK vio algo en ti que les gusta...

“Sí, en el pasado ya hemos trabajado con muchos boxeadores de ellos, con algunos de los mejores de ese establo. Han sido experiencias muy buenas y creo que a ellos les gusta lo que yo traigo al boxeo. Por eso se acercaron a mí a ver si estaba interesado en entrar en el evento’‘.

¿Crees que es la oportunidad perfecta para superar el capítulo de Stevenson?

“Exactamente. Yo entiendo a la gente que se siente molesta y dice que hasta cuando voy a ser un prospecto y esas cosas, pero este deportes no es de velicidad, sino de resistencia. Tienes que tomar la decisión correcta para tu carrera y tu salud, porque después del boxeo hay otra vida más’‘.

¿Fue una decisión difícil?

“Básicamente, no llegamos a un acuerdo entre los dos equipos y cada cual tomó por su lado, y mira que oportunidad se ha presentado delante de mí para demostrar mi talento’‘.

Entonces, ¿no te arrepientes para nada de lo que sucedió?

“En lo absoluto, fue lo correcto en ese momento. Es un capítulo que quedó atrás y mira lo que vino. Dios bendice a sus hijos cuando hacen las cosas bien y ahora mismo me está bendiciendo con esta oportunidad y la voy a aprovechar’‘.

Si ganas, ¿qué viene después del torneo?

“Además del premio en metálico, MTK estaría en condiciones de ofrecerme un contrato de dos temporadas y cinco peleas, pero no quiero adelantarme. Dejo que mis managers y promotores se encarguen de eso. Lo mío es prepararme y pelear’‘.

¿Ya estás listo para partir a Londres?

“Sí, física y sobre todo mentalmente. En el anterior campamento contra Shakur estaban pasando tantas cosas a mi alrededor que no podía concentrarme. Ahora ha sido un tiempo perfecto para un campamento ideal. No va a ver excusa de ningún tipo. Sé que es un torneo fuerte, pero ha llegado el momento de demostrar mi calidad como peleador’‘.

GOLDEN TICKET, TORNEO MISTERIOSO E IMPREDECIBLE

Nunca antes había sucedido esto y quién sabe si vuelva a pasar. El torneo Golden Contract de MTK Global donde participará el cubano Hairon Socarrás estará marcado por un elemento novedoso e impredecible: los boxeadores no sabrán el nombre de su oponente hasta una semana antes.

Los organizadores del evento, que comenzará el 4 de octubre en Londres, solo han emitido una frase a todos los participantes: vengan preparados, porque cualquiera puede enfrentar a cualquiera.

“Sin duda es un elemento atractivo y a la vez misterioso’’, expresó Walter Alvarez, manager de Socarrás. “Este torneo será un éxito por los premios que ofrece, la calidad de los participantes y esta novedad de no saber contra quién vas a combatir hasta unos días antes’’.

unto con un grupo de siete plumas, Socarrás formará parte de una de las llaves -será transmitida por ESPN - de la competencia, que también se desarrollará en las divisiones ligera y ligero pesada, siguiendo de cierta manera la pauta de la Súper Serie Mundial del Boxeo.

Además de Jazza Dickens, un hombre conocido por su pelea contra Guillermo Rigondeaux, se encuentran campeones europeos de las 126 libras como Davey Oliver Joyce y Tyrone McCullagh, así como el titular británico Ryan Walsh, y el rey de la Commonwealth Leigh Wood.

Para el habanero la noticia no podía llegar en mejor momento, a raíz de la caída de su pelea contra Shakur Stevenson y las críticas de quienes no aceptaron los motivos de falta de pruebas antidopaje previo al combate, aunque Socarrás y su equipo no se arrepienten de ese paso.

Socarrás, quien sigue ranqueado en el séptimo puesto de la clasificación de la AMB, espera que esta nueva ruta le permita llegar a la disputa de un título del mundo en un peso repleto de talento.

“Hairon va a su prueba de fuego, la que dictará de manera definitiva el rumbo de su carrera’’, apreció su entrenador, Jorge Rubio. “Pero va a ir muy bien preparado, sea contra quien sea. Vamos a volver con ese contrato dorado y la esperanza de que lo mejor está por delante’’.