Abran la pista en Miami: Dwyane Wade anuncia que regresa al Heat para “Un último baile’’

Se terminó la espera. Dwyane Wade confirmó este domingo que jugará con el Heat la próxima temporada.

La decisión la dio a conocer el propio jugador en un emotivo video publicado en su canal de Youtube y colgado en su cuenta de Twitter, en el que explica los motivos que tuvo para regresar a lo que llama “un último baile’’.

“Creo que lo correcto es pedirles a ustedes que se unan a mí para un último baile, una última temporada”, dijo Wade. “Esto es todo. Le he dado a este juego todo lo que tengo, y estoy feliz por eso”.





Según sus palabras ha tomado la decisión más difícil de su vida, pero la mejor.

“Siempre hice las cosas a mi manera. Voy a darlo todo y cuando me vaya, aún tendré ese amor por el baloncesto. Tomemos la última temporada”, comentó. “Ya no soy tan rápido, ya no salto tan alto, pero aún puedo hacer muchas cosas”.

No tuvo que pensarlo mucho parea tomar la decisión. El jugador había dicho que si regresaba el único equipo para el que jugaría sería el quinteto de la Capital del Sol y así ha sido.

Aunque los términos del contrato no han sido revelados, se sabe que el Heat le ha ofrecido al mejor jugador de la historia de Miami el contrato de veterano por $2.4 millones, en vez de su excepción de nivel medio de $5.3 millones. El equipo así evita tener que pagar la segunda escala por sobrepasar el impuesto de lujo.

Según afirmó esta campaña 2018-2019 será la última, tanto en la NBA como en el basquetbol profesional por lo que descarta ir a jugar a China.

Wade se retirará después de esta temporada y, como él soñaba, lo hará con la camiseta del Heat, el equipo de sus amores con el cual ha conquistado tres campeonatos.

D-Wade ganó con el Heat los títulos de la NBA en el 2006, 2012 y 2013, estos dos últimos en la era del “Big Three” (junto a LeBron James y Chris Bosh) con el que además fue finalista en otras dos ocasiones.





En sus 15 temporadas en la liga ha participado en 12 Juegos de las Estrellas y lidera casi todos los departamentos del Heat (juegos, minutos, puntos totales, puntos por juego, asistencias, robos, tiros). En la NBA es el segundo defensa más taponero de la historia a 46 bloqueos del primero, Michael Jordan, y el único de 6.4’ o menos que ha llegado a 100 o más en una temporada.

Además es el único en la historia en acumular al menos 2,000 puntos, 500 asistencias, 100 robos y 100 tapones en una temporada. Uno de los tres, junto a Russell Westbrook y James Harden, en terminar con al menos 50 puntos, 10 rebotes y nueve asistencias en un juego.

Y uno de los cuatro con un triple doble, conjuntamente con LeBron James, Michael Jordan y Kevin Durant, en un Juego de Estrellas, donde fue el MVP en el 2010, premio que también recibió en las finales del 2006.

Después de jugar 13 años con el Heat se marchó a su Chicago natal para jugar la temporada 2016-2017 y la pasada contienda, tras jugar media campaña con su amigo LeBron James en Cleveland, regresó a Miami de donde siempre estuvo su mente, su alma.

Wade levantó al Heat promediando 12 puntos en los 21 encuentros que jugó y ayudó al equipo a llegar a la postemporada, donde revivió ante los Sixers sus mejores momentos, con 28 puntos en el Juego 2 y 25 en el Juego 4.

Ahora a sus 36 años vuelve para liderar al grupo de jóvenes del Heat a terminar la obra que quedó inconclusa la pasada temporada e intentar retirarse por todo lo alto.





El Heat ahora tendrá a 15 jugadores bajo contrato y llega a 20 tras la invitación a otros cinco jugadores que en principio irán a jugar a la liga de desarrollo, algunos con contratos de dos vías. Los equipos pueden llevar 20 jugadores durante la pretemporada, pero deben reducir la plantilla a 15 antes del inicio de la temporada regular.

La llegada de Wade es una excelente noticia tanto para las pretensiones del equipo, que esperan mejorar su actuación de la pasada campaña, como para los aficionados del Heat.

“Vamos a disfrutarlo, Tengamos un poco de alegría durante esta última temporada”, indicó D-Wade “ Empujemos a este joven equipo al máximo y escribamos nuestra propia historia hasta el final de esta carrera, juntos. Juntos”.

Wade está de vuelta.

