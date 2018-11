Si estos cambios en Inmigración se aprueban, a miles les reducirían la estadía en Estados Unidos

Estos son los cambios que se contemplan con respecto a las leyes de visas de estudiantes en Estados Unidos que pudieran alterar el periodo de estadía permitida con estatus migratorio legal:

▪ Eliminación del programa de Extensión de la Capacitación Práctica Opcional para Estudiantes STEM (STEM OPT) que permite a estudiantes con visa F-1 que reciben títulos académicos en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas extender su OPT por un plazo de 24 meses.

▪ Eliminación de la clasificación de entrada como D/S (Duration of Status). O sea, los estudiantes serían admitidos a EEUU con una fecha de vigencia definida y deberán salir del país en esa fecha o antes, a diferencia de la norma actual en el cual su presencia es legal en territorio estadounidense a lo largo de la duración de su estatus migratorio.

▪ Inicio del proceso de deportación a personas que reciben una negación del cambio a la visa de estudiante: si una persona entra a EEUU como turista, tiene la posibilidad de pedir un cambio de estatus a estudiante bajo ciertas condiciones. Si el cambio a la visa de estudiante es negado y la persona no ha mantenido otro estatus legal, Inmigración puede iniciar un proceso de deportación ante un juez de inmigración mediante la emisión de una notificación de comparecencia (Notice to Appear o NTA).

▪ Un grupo de universidades ha presentado una demanda en el tribunal federal con respecto al memorándum publicado en agosto del 2018 que obligaría a miles de estudiantes internacionales y visitantes de intercambio a abandonar el país antes de lo que tenían previsto. Hay que esperar la decisión del tribunal al respecto.

▪ En septiembre de 2018, USCIS publicó otro memorándum donde indica que reserva el derecho de negar una solicitud sin pedir evidencia adicional. Esto significa que un solicitante no tendrá la oportunidad de aclarar algún punto o respaldar su petición con pruebas adicionales. El funcionario de inmigración tiene la discreción de negar la solicitud y la persona puede quedar sin estatus migratorio legal.

