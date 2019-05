America-CV Station Group se declara en quiebra ante demanda del fundador de América TeVé

América TeVé, con sede en Miami, tiene mercados en el Sur de la Florida, Puerto Rico y Nueva York. Cortesía

America-CV Station Group, la empresa que posee las licencias de transmisión y antenas de América TeVé, uno de los principales canales de la televisión hispana en Miami, se declaró el martes en quiebra debido a que no puede hacer frente a sus deudas y necesita reestructurarse o vender algunas de sus propiedades, según muestran documentos judiciales.

America-CV Station Group tuvo que iniciar el proceso de insolvencia al acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Bancarrota, que permite a las empresas continuar operando mientras reestructuran sus deudas. El conglomerado televisivo presentó la solicitud en el Tribunal de Bancarrotas del Distrito Sur de la Florida.

Para los televidentes y los anunciantes, el proceso de quiebra no cambia mucho la situación, porque la programación no se verá alterada. America-CV Network, la compañía operadora del Canal 41, no está includia en la bancarrota.

Con sede en Hialeah, la empresa estima que debe a unos 50 acreedores sumas que, en su total oscilan entre $1 millón y $10 millones, según la declaración. En activos, reportó entre $10 millones y $50 millones. América TeVé sirve a una audiencia compuesta principalmente por nuevos emigrantes cubanos, un mercado creciente.

El Capítulo 11 le permitirá ganar tiempo para ver cómo responde a sus acreedores en Miami, Nueva York y Puerto Rico. La principal deuda, de más de medio millón de dólares, la tienen con sus abogados del bufete miamense Dorta & Ortega.

La decisión de la quiebra fue tomada por Caribevision Holdings, Inc., el único accionista de America-CV Station Group con derecho a voto, tras las recomendaciones de los asesores de la compañía, dice la declaración firmada por Carlos Vasallo, presidente ejecutivo de América TeVé.

La declaración de quiebra se presentó un día antes de iniciarse un juicio en el tribunal del Onceno Circuito del Condado Miami-Dade por una demanda que presentó contra la empresa el fundador del canal, Omar Romay, por incumplimiento del contrato de un acuerdo que habían pactado hace más de tres años, cuando entregó, por orden de un fallo judicial, el control de América TeVé y su canal hemano Teveo, a los socios demandantes. Según el fallo, Romay y tres de sus empresas debían pagar una indemnización de más de $58 millones.

El juicio, resultado de un complejo litigio comercial a lo largo de dos años, ha sido suspendido tras acogerse la empresa al Capítulo 11 de la Ley de Bancarrota.

La demanda reclama una parte de las ganancias de la liquidación de activos que se acordó tras el fallo judicial de 2015. Según la acusación de Romay, no se le ha dado el monto que le corresponde.

En una orden de interpretación del acuerdo negociado, emitida el 1ro. de abril, el juez de circuito William Thomas consideró preliminarmente que “el Sr. Romay tiene derecho a un monto entre $8,867,909 y $9,320,609”.

Marcell Felipe, representante jurídico de América TeVé, explicó que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) estimó que los activos de America-CV Station Group podrían obtener más de $200 millones en una subasta de derechos de transmisión de los canales televisivos para revendérselos a empresas telefónicas.

“En base a esas proyecciones, los socios acordaron que si Romay entregaba el control a cambio de la sentencia de $58 millones para poder registrarse a tiempo en la subasta, Romay recibiría una parte de la ganancia de dicha subasta. En la práctica solo sacaron $12.8 millones”, dijo Felipe.

Según Felipe, “el Capítulo 11 permite un tipo de juez que puede ver el caso en su totalidad y tomando en cuenta el bienestar de la empresa por encima de los intereses de un socio o exsocio”.

“La petición del Capítulo 11 es una estrategia legal diseñada a matar varios pájaros de un tiro, ya que a pesar de las mejorías que hemos tenido en las operaciones desde que se tomó control del canal, seguimos arrastrando deudas”, agregó.

Por su parte, el abogado de Romay, Isaac Marcushamer, del bufete Mark Migdal & Hayden, indicó que su equipo jurídico estaba preparado para pelear el juicio el miércoles ante el juez Thomas.

“Como resultado de la declaración de bancarrota presentada ayer [martes] en la tarde por parte de algunos de los acusados, el caso ante el juez Thomas ha sido suspendido. Nosotros, si es apropiado, participaremos en el caso de bancarrota y esperamos encontrar una resolución final para nuestro cliente y el reclamo que él tiene”.

Marcushamer dijo que no haría comentarios específicos sobre la querella legal “porque los fallos del juez Thomas hablan por sí mismos”.

La investigadora del Miami Herald, Monika Leal colaboró con este reportaje.