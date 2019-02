Los inmigrantes ante la deportación no siempre se tienen que ir de EEUU. Esto es lo que pueden hacer

Ante políticas de inmigración más restrictivas propuestas e implementadas por el gobierno de Donald Trump, entre estas la ampliación de los motivos por los que un inmigrante puede ser deportado, se han acentuado los miedos sobre la deportación, el proceso de remoción de un extranjero en Estados Unidos.

Un inmigrante puede ser detenido y deportado por la Policía de Inmigración (ICE) si ingresó al país de manera ilegal, cometió aquí un delito, violó las leyes de inmigración o representa una amenaza para la seguridad pública.

Si el detenido está bajo custodia de ICE con orden de deportación tiene menos opciones para evitar la expulsión, pero si la persona está libre bajo supervisión, hay maneras de apelar la decisión o buscar otras soluciones para salvar el caso o detener el proceso de deportación iniciado por un juez de inmigración.

¿Qué hacer entonces si tienes una orden de deportación pendiente? Dependiendo de tu situación particular, estos consejos pudieran ayudar:

Solicita una exención de remoción o cancelación de expulsión

El inmigrante tiene la facultad de apelar ciertas órdenes finales de deportación, preferiblemente con el asesoramiento jurídico de un abogado licenciado en Derecho de Inmigración antes de presentar cualquier petición.

Para efectuar el trámite, la persona debe presentar el Formulario I-246 en persona en la oficina de campo (field office) de la Oficina de Detención y Deportación (ERO) junto al pago de la tarifa de $155.00. El solicitante también tiene que entregar su pasaporte original válido o una copia del mismo con otro documento de identidad original.

La petición debe ir acompañada de evidencias dependiendo de la razón que se alega para aspirar a la exención, entre estas, documentación médica, informes policiales y sentencias judiciales.

Puedes localizar una oficina de ERO en esta página de ICE.

Indaga si puedes obtener la residencia permanente o green card

Ajustar el estatus para solicitar la residencia permanente pudiera contrarrestar la orden de deportación, siempre que la persona califique para la green card. Esto se lograría por dos vías legales:

▪ Petición familiar

Existen dos clasificaciones de parentesco para pedir a nacionales extranjeros: familiares inmediatos y familiares no directos considerados por el gobierno inmigrantes bajo preferencia de familia. La petición debe hacerse mediante el Formulario I-130.

▪ Asilo

Si el extranjero califica para asilo afirmativo, es decir, ha sufrido persecución en su país –o teme sufrirla si regresa– por su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social en particular u opinión política, y tiene evidencias fidedignas para comprobarlo, podría permanecer en Estados Unidos. La solicitud debe hacerse utilizando el Formulario I-589.

Presenta una queja ante el Departamento de Seguridad Nacional

Las personas cuyos derechos civiles han sido violados mientras se encuentran en el proceso de detención o remoción de ICE pueden presentar una denuncia ante la Oficina de Drechos Civiles y Libertades Civiles (CRCL) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Todo individuo en Estados Unidos, sin importar su condición migratoria, tiene ciertos derechos, entre estos, el derecho a permanecer en silencio, el derecho a negar permiso a un registro de su persona, vehículo o vivienda, y el derecho a solicitar un abogado.

Puedes presentar una denuncia de derechos civiles en esta página.

Sal de Estados Unidos de forma voluntaria

Si ninguna de las opciones anteriores es factible en tu caso particular y no has sido detenido por ICE, como último recurso, el DHS da oportunidad a los extranjeros de salir de Estados Unidos de manera voluntaria (voluntary departure) antes de una fecha específica anterior o posterior a una audiencia en un tribunal de inmigración.

Una vez en el exterior, la persona debe presentarse personalmente ante una embajada o consulado de Estados Unidos para que sea firmada su “Verificación de Salida”, mediante el Formulario G-146 o I-210.

Esta opción tiene varias ventajas frente a una expulsión porque no deja registros de una deportación en los antecedentes de la persona, lo cual le brinda la posiblidad de regresar a Estados Unidos más adelante con una visa.

Detalles de la salida voluntaria en este documento del Departamento de Justicia.

Localizar a un conocido o familiar detenido por ICE

Por último, si la persona está bajo custodia de ICE, tanto familiares como abogados pueden ubicarlo a través de la página web del ICE en la sección “Localizador de Detenidos en línea”. También pueden llamar a las oficinas de campo de ERO cuyos números de teléfono y direcciones se encuentran en este enlace.

En la base de datos online, se puede hacer la búsqueda de dos maneras:

▪ Número de extranjero: Se refiere al llamado número A (A-Number) de nueve dígitos que los extranjeros reciben cuando solicitan un beneficio migratorio o son sometidos a un proceso de deportación. También debe seleccionar el país de nacimiento del detenido.

▪ Información biográfica: Se Requiere el nombre y apellido de la persona, su país y fecha de nacimiento.

